Polizei Düren

POL-DN: Pedelec- Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Linnich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Samstag erlitt eine Frau so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen werden musste.

Die 57- jährige Frau aus Linnich war am 11.10.2025 gegen 14:30 Uhr mit einem Pedelec (bis 25km/h) in der Ortslage Linnich- Rurdorf unterwegs. Nach den vorliegenden Erkenntnissen befuhr sie dort die Feldstraße, entgegen der Einbahnstraßenregelung aus Richtung Weststraße in Richtung Ortsdurchfahrt, der Prämienstraße. An der Einmündung zur Prämienstraße fuhr sie über einen abgesenkten Bordstein auf die vorfahrtberechtigte Prämienstraße, mutmaßlich ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Zeitgleich befuhr ein PKW die Prämienstraße aus Richtung Linnich kommend in Richtung Linnich- Floßdorf. Die PKW- Führerin, eine 60- jährige Frau, hatte die Pedelec- Fahrerin erst so spät wahrnehmen können, dass sie nicht mehr hätte bremsen können. Der PKW kollidierte mit dem Rad. Die Radfahrerin wurde dabei von ihrem Fahrrad geschleudert und prallte anschließend gegen den Pfosten eines Zaunes. Sie wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und mit schwersten Kopfverletzungen mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen. Zur Sicherung der objektiven Spurenlage wurden die eingesetzten Kräfte vor Ort durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Euskirchen unterstützt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Prämienstraße bleib für die Dauer der Maßnahmen bis gegen 19:15 Uhr gesperrt. Nach den bisherigen Feststellungen trug die Radfahrerin keinen Schutzhelm. Die Polizei rät dazu, auch wenn das Tragen eines Helms auf Fahrrädern und Pedelecs mit einer Trittunterstützung bis 25km/h nicht vorgeschrieben ist, dennoch einen Helm zu tragen. Im besten Falle können hierdurch die Folgen von Verkehrsunfällen und Stürzen abgemildert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

