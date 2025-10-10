Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Niederzier (ots)

Niederzier - Auf der L 254 zwischen den Ortslagen Jülich und Ellen kam es am heutigen Morgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwerwiegende Verletzungen erlitt.

Gegen 06:25 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Düren über den Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer in Kenntnis gesetzt. Neben polizeilichen Einsatzkräften wurde auch ein Notarzt und ein Rettungswagen durch die Kreisleitstelle zum Unfallort entsandt.

Vor Ort konnte bislang nur der 33 Jahre alte Fahrer des PKW zum Unfallhergang befragt werden. Dieser gab an, dass er die L 264 aus Jülich kommend in Richtung Ellen befahren habe. Plötzlich habe er einen lauten Knall und im Rückspiegel "eine Bewegung" auf der Fahrbahn wahrgenommen. Nachdem er gedreht habe, konnte er im Graben neben der Fahrbahn den verletzten 47 Jahre alten Radfahrer aus Jülich feststellen und leistete zusammen mit weiteren Verkehrsteilnehmern Erste Hilfe. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die L 264 komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr der Gemeinde Niederzier/ Oberzier unterstützte hierbei durch Ausleuchten der Unfallstelle hilfreich. Der Velofahrer wurde aufgrund der erlittenen schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrrad war ersten Ermittlungen nach ordnungsgemäß beleuchtet. Der Radfahrer trug einen Helm, was möglicherweise weitere gravierendere Verletzungsfolgen verhindert haben mag. Die getragene dunkle Kleidung ohne weitere Reflektoren mag aber potentiell die Erkennbarkeit des Radfahrers vermindert haben. Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die Polizei aktuell auf ca. 6500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat in Jülich übernommen.

