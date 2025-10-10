Polizei Düren

POL-DN: Bodenwelle bringt E-Scooter-Fahrer zu Fall

Niederzier (ots)

Niederzier - Bei einem sogenannten Alleinunfall erlitt ein 15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer aus Merken bei einem Unfall in Huchem-Stammeln leichtere Verletzungen.

Gegen 16:30 Uhr war der junge Zweiradfahrer mit dem von ihm geführten Elektrokleinstfahrzeug auf der Karolinger Straße in Richtung Stammelner Straße unterwegs. Dabei bemerkte er nach eigenen Angaben eine Bodenwelle auf der Fahrbahn nicht, durch die das Vorderrad seines Fahrzeugs kurzzeitig blockiert wurde. Dieser kurze Moment reichte allerdings schon aus, um den 15-Jährigen, der zur Unfallzeit keinen Helm trug, nach vorne kopfüber über den Lenker auf die Fahrbahn stürzen zu lassen. Er wurde durch die Besatzung eines angeforderten Rettungswagens vor Ort medizinisch erstbetreut. Zur weiteren ärztlichen Bewertung und Behandlung seiner erlittenen Gesichtsverletzungen begab sich der Merkener im Anschluss in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell