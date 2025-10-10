PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Düren (ots)

Düren - Im Bereich des Europaplatz in Düren kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein jugendlicher Fahrer eines E-Scooter leichte Verletzungen erlitt.

Der 16 Jahre alte Nutzer des Elektrokleinstfahrzeugs aus Düren war nach eigenen Angaben mit seinem Fahrzeug gegen 12:40 Uhr auf der linken Seite der Nideggener Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe des Europaplatz beabsichtigte er, die Straße über den dort eingerichteten Überweg zu queren. Eine 74 Jahre alte Frau aus Düren fuhr zeitgleich mit ihrem PKW ebenfalls auf der Nideggener Straße stadtauswärts und übersah dabei offensichtlich den aus ihrer Sicht von links kommenden E-Scooter-Fahrer. Glücklicherweise gestaltete sich der Zusammenstoß zwischen den ungleichen Fahrzeugen jedoch vergleichsweise glimpflich. Der 16-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen am Bein, benötigte aber keine rettungsdienstliche Betreuung vor Ort. Die PKW-Fahrerin gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass sie durch die zum Zeitpunkt des Unfalls frontal auf ihr Fahrzeug scheinende Sonne geblendet worden sei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren

