Polizei Düren

POL-DN: Fahrschülerin prallt mit Kleinkraftrad gegen Lkw

Nideggen (ots)

Am Mittwochmorgen (08.10.2025) kam es gegen 08:31 Uhr auf der L218 zwischen Schmidt und Hasenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 44-jährige Fahrschülerin aus Kreuzau mit einem Kleinkraftrad, gefolgt von ihrem Fahrlehrer, die L218 in Fahrtrichtung Hasenfeld. In entgegengesetzter Richtung war ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus Speicher unterwegs.

In einer Kurve verlor die 44-Jährige offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Hinterrad ihres Kleinkraftrads rutschte weg, sodass sie nicht mehr gegenlenken konnte und in der Folge seitlich gegen den entgegenkommenden Lkw prallte.

Die Kreuzauerin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß wurde der Dieseltank des Lkw beschädigt, wodurch Kraftstoff auf die Fahrbahn lief. Eine Fachfirma übernahm die Reinigung der verschmutzten Fahrbahn, der Lkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

