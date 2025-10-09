PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Pkw und Klein-Lkw in Merken

Düren (ots)

Am gestrigen Nachmittag (08.10.2025) stießen im Kreuzungsbereich der Roermonder Straße / Andreasstraße ein Pkw und ein Lkw zusammen. Die Fahrerin des Lieferwagens erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen.

Die 34-jährige Frau aus Inden war mit ihrem Lieferwagen gegen 14:45 Uhr auf der Roermonder Straße in Richtung Inden unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Andreasstraße / Quirinusstraße kam es dann zur Kollision mit einem Pkw, der die Roermonder Straße an der besagten Kreuzung aus Richtung Andreasstraße geradeaus in Richtung Quirinusstraße überquerte, ohne hierbei die Vorfahrt zu beachten. Die 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren, die den herannahenden Lieferwagen nach eigenen Angaben zu spät bemerkt hatte, blieb unverletzt. Die Fahrerin des Kleintransportes wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.500,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

