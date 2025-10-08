PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Kollision im Kreuzungsbereich

Hürtgenwald (ots)

Auf der B399 bei Raffelsbrand kam es am gestrigen Dienstag (07.10.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von 9000 Euro.

Gegen 07:20 Uhr fuhr eine 61 Jahre alte Frau aus Hürtgenwald mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Raffelsbrand auf der L399. Der vor ihr fahrende 20 Jahre alte Hürtgendwalder geriet aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern, drehte sich und kam mit seinem Pkw quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 61-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Beide Autofahrer wurden leichtverletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro. Auf der Fahrbahn war eine Ölspur zu finden. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist nun, ob das Öl durch den Unfall ausgetreten ist, oder ob die Spur möglicherweise mit ursächlich für den Unfall war. Das Verkehrskommissariat der Polizei Düren hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

