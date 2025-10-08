Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

Titz (ots)

Am gestrigen Dienstag (07.10.2025) kam es an der Einmündung B55 / Auffahrt A44 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 17:30 Uhr fuhr ein 20 Jahre alter Mann aus Würselen aus Jülich kommend auf der B55. Er wollte dann links auf die Autobahn in Richtung Aachen abbiegen. Er ließ zwei vorfahrtberechtigte Fahrzeuge passieren, übersah jedoch ein drittes und setzte zum Abbiegen an. Trotz des Ausweichmanövers des Entgegenkommenden, eines 46-Jährigen aus Jülich, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Einmündungsbereich.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Das Auto des 46-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell