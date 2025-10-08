PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

Titz (ots)

Am gestrigen Dienstag (07.10.2025) kam es an der Einmündung B55 / Auffahrt A44 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 17:30 Uhr fuhr ein 20 Jahre alter Mann aus Würselen aus Jülich kommend auf der B55. Er wollte dann links auf die Autobahn in Richtung Aachen abbiegen. Er ließ zwei vorfahrtberechtigte Fahrzeuge passieren, übersah jedoch ein drittes und setzte zum Abbiegen an. Trotz des Ausweichmanövers des Entgegenkommenden, eines 46-Jährigen aus Jülich, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Einmündungsbereich.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Das Auto des 46-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 13:35

    POL-DN: Kollision im Kreuzungsbereich

    Hürtgenwald (ots) - Auf der B399 bei Raffelsbrand kam es am gestrigen Dienstag (07.10.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Gegen 07:20 Uhr fuhr eine 61 Jahre alte Frau aus Hürtgenwald mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Raffelsbrand auf der L399. Der vor ihr fahrende 20 Jahre alte Hürtgendwalder geriet aus bislang unbekannter Ursache ins ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 13:35

    POL-DN: Mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Düren

    Düren (ots) - Als Beamte einen 22-Jährigen in der Nacht zu gestern (07.10.2025) einer Verkehrskontrolle unterziehen wollen, trat dieser aufs Gaspedal. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, fiel Beamten auf der Schoellerstraße ein Pkw auf, dessen Kennzeichenbeleuchtung nicht funktionierte. Man entschloss sich, das Auto einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und fuhr hinterher. Da der Pkw dann auf über 90 km/h ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren