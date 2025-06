Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck OT Hechwihl: Unfall bei Aufbauarbeiten zu Veranstaltung - vier Personen schwerstverletzt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 21.06.2025, kam es gegen 02:45 Uhr zu einem schweren Unfall bei den Aufbaumaßnahmen zu einer Veranstaltung auf dem Estelberg. Mittels Radlader und Montagekorb seien abschließende Aufbauarbeiten ausgeführt worden. Aus bislang unbekannten Gründen stürzten die vier im Montagekorb befindlichen Personen im Alter zwischen 17 und 26 Jahren aus etwa drei Meter Höhe aus dem Korb. Zwei Personen wurden lebensgefährlich verletzt und mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Die beiden anderen wurden schwer verletzt und mit einem weiteren Rettungshubschrauber und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Insgesamt waren drei Rettungshubschrauber und vier Rettungswagen im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen übernommen. Mit Hilfe eines Sachverständigen sollen die Ursachen für diesen Unfall festgestellt werden. Die Verantwortlichen entschieden sich aufgrund der Umstände zur Absage der Veranstaltung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell