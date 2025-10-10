PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Jugendheim

Düren-Echtz (ots)

Düren-Echtz - Einbruch in Jugendheim

Die Kriminalpolizei Düren hat die Ermittlungen im Falle eines Einbruchs in das Jugendheim im Ortsteil Echtz aufgenommen und bittet um Hinweise aufmerksamer Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die angezeigte Tat im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 08.10.2025, 22:00 Uhr und Donnerstag, dem 09.10.2025, 13:00 Uhr. Gewaltsam verschafften sich der oder die Täter Zugang zum mehrgeschossigen Gebäude und durchsuchten im weiteren Verlauf die dortigen Räumlichkeiten. Augenscheinlich wurde durch die Tat zumindest eine kleinere Geldkassette entwendet. Die Kriminalwache hat den Tatort aufgenommen und konnte Spuren sichern.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Düren unter 02421-949-0 in Verbindung zu setzen.

