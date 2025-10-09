PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Düren (ots)

Ein 73-jähriger Radfahrer aus Düren zog sich am gestrigen Abend (08.10.2025) schwere Verletzungen zu, als er beim Versuch die Fritz-Erler-Straße zu überqueren, mit einem Pkw kollidierte.

Gegen 18:45 Uhr befuhr die am Unfall beteiligte Fahrerin eines Pkw die Fritz-Erler-Straße aus Richtung Josef-Schregel-Straße kommend in Fahrtrichtung Veldener Straße. In Höhe einer Parkplatzausfahrt gegenüber des Kinos kollidierte sie mit einem Radfahrer, der unerwartet die Fahrbahn der Fritz-Erler-Straße in Richtung Kino überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde der 73-jährige Radfahrer schwer verletzt und musste durch den alarmierten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zeugen gaben an, dass der Radfahrer zunächst verkehrsbedingt an der Parkplatzausfahrt gewartet habe, dann aber plötzlich losgefahren sei und die Fahrbahn überquert habe, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Aufgrund der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 2.500,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

