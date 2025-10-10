Polizei Düren

POL-DN: Ursachensuche nach Verkehrsunfall mit Lieferfahrzueg

Düren (ots)

Düren - Am späten Donnerstagabend kam es auf dem Arnoldsweilerweg zu einem Unfall, der vermutlich auch deutlich schlimmer hätte enden können.

Anwohner des Arnoldsweilerweg nahmen gegen 21:50 Uhr lautes Schleifen und Krachen wahr, welches von der Straße vor ihrer Wohnung ausging. Bei der Nachschau bemerkten sie das Auslieferfahrzeug einer Apotheke, welches mit geringer Geschwindigkeit am Bordstein entlang fuhr und dann letztlich kurz vor der Einmündung zur Schoellerstraße mit der dort mittig befindlichen Verkehrsinsel kollidierte. Durch diesen vermutlich als glücklich zu bezeichenden Umstand kam das Fahrzeug vor Erreichen der Schoellerstraße zum Stillstand. Zeitnah alarmierten die Zeugen einen Rettungswagen, nachdem sie nach Eintreffen am Unfallfahrzeug auf einen offensichtlich gesundheitlich stark beeinträchtigten Fahrzeugführer trafen.Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde der 55 Jahre alte Mann aus Derichsweiler zur weiteren medizinischen Bewertung einem Krankenhaus zugeführt.Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem medizinischen Notfall ausgegangen, der zum beschriebenen Unfallverlauf führte. Letztlich werden dies aber die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariates der Polizei Düren ergeben müssen. Durch das Unfallgeschehen entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden von ca. 1200 Euro.

