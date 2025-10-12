Polizei Düren

POL-DN: Brand einer Lagerhalle

Vettweiß (ots)

Die Feuerwehr in Vettweiß rückte am Samstag, den 11.10.2025 gegen 20:35 Uhr, aus. Nach ersten Erkenntnissen war auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft an der Kettenheimer Straße in Vettweiß ein Feuer gemeldet worden. Mit Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzung hatte die Feuerwehr den Brand bereits weitestgehend und Kontrolle. Ein in der Nähe wohnender Mann informierte die Feuerwehr über das entstandene Brandgeschehen, nachdem ein Pärchen bei ihm geklingelt hatte. Dieses hatte beim Spazieren den Feuerschein festgestellt und gebeten die Feuerwehr zu alarmieren. Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich in einer offenen Lagerhalle, in welcher circa 250 Holzpaletten lagerten, ein Brandgeschehen entwickelt. Diese sowie eine daneben liegende Halle wurden durch das Feuer zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Nach Abschluss der Brandbekämpfungsmaßnahmen wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung sind eingeleitet. Die Polizei bittet Personen, welche rund um die fragliche Brandzeit Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Ausbruch des Feuers zu tun haben könnten, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere das Pärchen, welches ihre ersten Beobachtungen dem Mitteiler schilderten und baten, die Feuerwehr zu alarmieren, wird gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Düren unter der 02421- 9490 oder per Mail an poststelle.dueren@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell