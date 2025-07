Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bei Kontrolle verbotenes Springmesser entdeckt - Strafanzeige

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen bewaffneten Mann angehalten. Der 29-Jährige Fahrer eines Autos führte ein verbotenes Springmesser griffbereit im Handschuhfach mit sich.

Der Niederländer wurde am Abend gegen 19:20 Uhr als Fahrer eines Autos mit niederländischem Kennzeichen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Autos wurde durch die eingesetzten Bundespolizisten im Handschuhfach griffbereit ein Springmesser aufgefunden. Da es sich hierbei um eine verbotene Waffe handelt, wurde das Messer sichergestellt.

Den 29-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell