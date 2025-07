Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Transporter gerät in Brand - Hochwertige Fracht gerettet

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag wurden an der deutsch-niederländischen Grenze drei hochwertige Sportwagen vor dem Verbrennen gerettet.

Gegen 13:40 Uhr fuhr ein Transporter mit drei hochwertigen Sportwagen in die Kontrollstelle der Bundespolizei auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 ein. Als der Fahrer nach Beendigung der Kontrolle seine Fahrt fortsetzen wollte, entdeckten die eingesetzten Kräfte der Bundespolizei eine ungewöhnliche Rauchentwicklung am Transporter. Der Fahrer wurde hieraufhin abseits der Kontrollstelle auf der Schwerlastspur erneut angehalten und auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht.

Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert und erste Löschversuche bei dem inzwischen eingetretenen Schwelbrand unternommen. Um die teure Fracht nicht zu gefährden, koppelten die Bundespolizisten den Anhänger ab und rollten diesen mitsamt der geladenen Fahrzeuge in Sicherheit.

Durch das schnelle Eintreffen der örtlichen Feuerwehr konnte ebenfalls ein Abbrennen des Zugfahrzeugs verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

