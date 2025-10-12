Polizei Düren

POL-DN: Pedelec- Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Jülich (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein Pedelec- Fahrer nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitagnachmittag (10.10.2025) in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 59- jährige Mann aus Aldenhoven befuhr gegen 17:40 Uhr mit seinem Pedelec die Römerstraße in Jülich aus Richtung Stetternich gesehen in Fahrtrichtung Innenstadt. Hierzu benutzte er den, aus seiner Sicht linksseitig gelegenen, Geh- Radweg. Kurz nach der Einfahrt in die Ortslage wollte er die Ein- Ausfahrt des Parkplatzes eines dort gelegenen Discounters passieren. Zu dieser Zeit beabsichtigte eine 41- jährige Frau aus Jülich von diesem Parkplatz nach rechts auf die Römerstraße abzubiegen. Vermutlich hatte sie den sich ihr von rechts nähernden Radfahrer nicht wahrgenommen. Im Bereich der Ausfahrt kam es dann zur Kollision beider Fahrzeuge. In Folge der Kollision stürzte der Aldenhovener. Er wurde dadurch so schwer verletzt, dass er nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

