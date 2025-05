Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Gartenlaben - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Unbekannte begaben sich im Zeitraum vom Dienstag, 27.05.2025, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 29.05.2025, 09.30 Uhr in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Haarhäuser Straße. Der oder die Täter entwendeten einen Laptop im Wert von rund 1.000 Euro. In der Zeit vom 28.05.2025, 19.30 Uhr bis 29.05.2025, 06.30 Uhr wurde in acht Gartenlauben einer Kleingartenanlage in der Gothaer Straße eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde hier nichts entwendet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegengenommen. (ah)

