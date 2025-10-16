Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Smartphone aus Pkw gestohlen

Engelskirchen (ots)

Auf ein Smartphone waren Unbekannte in der Nacht vom 14. Oktober (Dienstag) auf den 15. Oktober aus. An einem geparkten Auto in der Gartenstraße schlugen sie eine Scheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum ein Smartphone des Herstellers "Samsung" sowie zwei Ladekabel.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell