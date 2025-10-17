Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte stehlen weißes Kleinkraftrad
Gummersbach (ots)
Aus einem Carport in der Schulstraße in Dieringhausen stahlen Kriminelle das Kleinkraftrad eines 17-jährigen Gummersbachers (Versicherungskennzeichen "536ROM"). Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16. Oktober).
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
