Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte stehlen weißes Kleinkraftrad

Gummersbach (ots)

Aus einem Carport in der Schulstraße in Dieringhausen stahlen Kriminelle das Kleinkraftrad eines 17-jährigen Gummersbachers (Versicherungskennzeichen "536ROM"). Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16. Oktober).

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

