Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Dunkle Jahreszeit für Fußgänger besonders gefährlich!

Oberbergischer Kreis (ots)

Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und mit ihr steigt auch die Unfallgefahr für Fußgänger, die aufgrund der Licht- und oftmals widrigen Witterungsverhältnisse von anderen Verkehrsteilnehmern schnell übersehen werden können. Regen, der die Sicht durch die Windschutzscheibe einschränkt, Dunkelheit oder sich auf der nassen Straße spiegelndes Scheinwerferlicht: alles Faktoren, die es Verkehrsteilnehmenden oft schwierig machen, gerade dunkel gekleidete Fußgänger rechtzeitig wahrzunehmen.

Wenn Sie als Fußgänger helle oder am besten reflektierende Kleidung tragen, können Sie die Gefahr, über- oder zu spät gesehen zu werden, deutlich mindern. Optimal geeignet sind reflektierende Jacken oder Warnwesten, aber auch Armbänder, Aufnäher, Aufkleber oder Anhänger tragen dazu bei, als Fußgänger frühzeitig bemerkt zu werden.

Machen Sie sich sichtbar und kommen Sie sicher durch die dunkle Jahreszeit!

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

