Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Aufmerksame Anwohnerin - Einbrecher blieb nicht unbemerkt

Hückeswagen (ots)

In der Straße "Schnabelsmühle" hatte sich ein Einbrecher in den frühen Morgenstunden des 18. Oktober (Samstag) gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim verschafft. Gegen 05:00 Uhr wurde eine Anwohnerin durch lautstarkes Klirren, aus Richtung des nahegelegenen Sportplatzes, aus dem Schlaf geschreckt und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten flüchtete der Einbrecher zunächst aus dem Vereinsheim, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung durch die Beamten gestellt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen Mann aus Wipperfürth. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell