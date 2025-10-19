Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Imbiss - Bargeld gestohlen

Engelskirchen (ots)

Von Donnerstag (16. Oktober) auf Freitag hebelten Kriminelle die Tür eines Imbisses in der Gummersbacher Straße auf und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell