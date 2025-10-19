Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall in Gummersbach

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (18. Oktober, 14:15 Uhr), an dem drei Autos beteiligt waren, wurden ein 45-jähriger Engelskirchener und ein 79-jähriger Gummersbacher leicht verletzt. Ein 28-jähriger Mann aus Wiehl war mit seinem Sprinter auf der Brückenstraße in Fahrtrichtung der Kreuzung "Westtangente/Brückenstraße/Hülsenbuscher Straße" unterwegs. Hinter dem 28-Jährigen fuhren der 79-Jährige sowie der 45-Jährige. Als der 28-Jährige Martinshorn wahrnahm, bremste er sein Fahrzeug ab und fuhr nicht in den Kreuzungsbereich ein. Auch der 79-Jährige in seinem BMW verlangsamte seine Fahrt. Der 45-jährige Twingo-Fahrer fuhr daraufhin auf das vor ihm abbremsende Auto auf. Durch die Kollision wurde der BMW des Gummersbachers auf den Sprinter geschoben. Rettungskräfte brachten den Engelskirchener und den Gummersbacher mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 28-jährige Wiehler blieb unverletzt und konnte nach abgeschlossener Unfallaufnahme die Örtlichkeit mit seinem Sprinter verlassen. Der Twingo und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

