PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall in Gummersbach

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (18. Oktober, 14:15 Uhr), an dem drei Autos beteiligt waren, wurden ein 45-jähriger Engelskirchener und ein 79-jähriger Gummersbacher leicht verletzt. Ein 28-jähriger Mann aus Wiehl war mit seinem Sprinter auf der Brückenstraße in Fahrtrichtung der Kreuzung "Westtangente/Brückenstraße/Hülsenbuscher Straße" unterwegs. Hinter dem 28-Jährigen fuhren der 79-Jährige sowie der 45-Jährige. Als der 28-Jährige Martinshorn wahrnahm, bremste er sein Fahrzeug ab und fuhr nicht in den Kreuzungsbereich ein. Auch der 79-Jährige in seinem BMW verlangsamte seine Fahrt. Der 45-jährige Twingo-Fahrer fuhr daraufhin auf das vor ihm abbremsende Auto auf. Durch die Kollision wurde der BMW des Gummersbachers auf den Sprinter geschoben. Rettungskräfte brachten den Engelskirchener und den Gummersbacher mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 28-jährige Wiehler blieb unverletzt und konnte nach abgeschlossener Unfallaufnahme die Örtlichkeit mit seinem Sprinter verlassen. Der Twingo und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 12:15

    POL-GM: Zweiradfahrer kommt von Fahrbahn ab

    Hückeswagen (ots) - Ein 17-Jähriger aus Remscheid war mit seinem Leichtkraftrad auf der K14 in Richtung Wickesberg unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine KTM verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der angrenzenden Böschung stürzte. Der 17-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall ereignete sich am 18. Oktober (Samstag) gegen 14:30 Uhr ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 12:15

    POL-GM: Unbekannte brechen in Gartenhaus ein

    Wiehl (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17. Oktober) waren Kriminelle in Wiehl-Jennecken unterwegs. In der Straße "Bergweg" hebelten sie die Tür eines Gartenhauses auf und stahlen ein Pedelec des Herstellers "Bulls" in der Farbe Schwarz sowie ein Citybike, ebenfalls in Schwarz. Die Diebe entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 12:15

    POL-GM: Aufmerksame Anwohnerin - Einbrecher blieb nicht unbemerkt

    Hückeswagen (ots) - In der Straße "Schnabelsmühle" hatte sich ein Einbrecher in den frühen Morgenstunden des 18. Oktober (Samstag) gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim verschafft. Gegen 05:00 Uhr wurde eine Anwohnerin durch lautstarkes Klirren, aus Richtung des nahegelegenen Sportplatzes, aus dem Schlaf geschreckt und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten flüchtete der Einbrecher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren