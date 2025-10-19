Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zweiradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Hückeswagen (ots)

Ein 17-Jähriger aus Remscheid war mit seinem Leichtkraftrad auf der K14 in Richtung Wickesberg unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine KTM verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der angrenzenden Böschung stürzte. Der 17-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall ereignete sich am 18. Oktober (Samstag) gegen 14:30 Uhr zwischen den Ortschaften Purd und Wickesberg.

