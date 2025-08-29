Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250829.3 Horst: Warnung vor Betrügern an der Haustür - Zeugen gesucht

Horst (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr klingelte ein Mann in der Heimstraße in Horst und gab sich in gebrochenem Deutsch als Handwerker aus. Nachdem die Tür geöffnet wurde, betrat er sofort ungefragt das Gebäude, öffnete eine Tür im Inneren und erklärte, er wolle die Heizung begutachten. Anschließend öffnete er eine weitere Tür und verließ die Wohnung erst nach eindringlicher Aufforderung.

Der Mann war auffallend groß, etwa 200 Zentimeter, schlank, mit schwarzer Oberbekleidung, schwarzen Haaren und weißen Turnschuhen. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Auch in Wilster und Marne traten am selben Tag Trickdiebe mit vergleichbaren Maschen in Erscheinung.

Alle Fälle folgen zwei bekannten Betrugsmaschen. Bei der sogenannten "Haustürmasche" täuscht ein Täter ein Gespräch oder eine harmlose Situation vor, um die Aufmerksamkeit der Bewohnerin oder des Bewohners zu binden, während ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung betritt und gezielt nach Schmuck, Bargeld oder anderen Wertgegenständen sucht. In einer anderen Vorgehensweise geben sich die Täter als angebliche Handwerker oder Ableser aus. Unter dem Vorwand dringender Arbeiten - etwa einer Heizungs- oder Wasserprüfung - verschaffen sie sich Zutritt zu den Wohnräumen. Dabei gelingt es ihnen häufig, Bargeld oder Wertgegenstände zu entwenden.

Die Polizei rät, Fremden grundsätzlich nicht unbedacht die Tür zu öffnen und diese nicht in die Wohnung zu lassen. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der jeweiligen Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit schaffen. Zudem empfiehlt es sich, keine Haustürgeschäfte anzunehmen und keine Bar- oder Vorauszahlungen zu leisten. Ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu, wenn Sie unsicher sind, und machen Sie im Zweifel laut auf sich aufmerksam.

Wer aktuell eine verdächtige Situation an der Haustür bemerkt oder Zeuge eines solchen Vorfalls wird, sollte sofort den Polizeinotruf über 110 anrufen. Wer erst im Nachhinein feststellt, dass er Opfer eines Trickdiebstahls geworden ist oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle.

Zeugen zu dem Vorfall in Horst werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Horst unter der Telefonnummer 04126 6299930 zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell