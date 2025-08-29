PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250829.3 Horst: Warnung vor Betrügern an der Haustür - Zeugen gesucht

Horst (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr klingelte ein Mann in der Heimstraße in Horst und gab sich in gebrochenem Deutsch als Handwerker aus. Nachdem die Tür geöffnet wurde, betrat er sofort ungefragt das Gebäude, öffnete eine Tür im Inneren und erklärte, er wolle die Heizung begutachten. Anschließend öffnete er eine weitere Tür und verließ die Wohnung erst nach eindringlicher Aufforderung.

Der Mann war auffallend groß, etwa 200 Zentimeter, schlank, mit schwarzer Oberbekleidung, schwarzen Haaren und weißen Turnschuhen. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Auch in Wilster und Marne traten am selben Tag Trickdiebe mit vergleichbaren Maschen in Erscheinung.

Alle Fälle folgen zwei bekannten Betrugsmaschen. Bei der sogenannten "Haustürmasche" täuscht ein Täter ein Gespräch oder eine harmlose Situation vor, um die Aufmerksamkeit der Bewohnerin oder des Bewohners zu binden, während ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung betritt und gezielt nach Schmuck, Bargeld oder anderen Wertgegenständen sucht. In einer anderen Vorgehensweise geben sich die Täter als angebliche Handwerker oder Ableser aus. Unter dem Vorwand dringender Arbeiten - etwa einer Heizungs- oder Wasserprüfung - verschaffen sie sich Zutritt zu den Wohnräumen. Dabei gelingt es ihnen häufig, Bargeld oder Wertgegenstände zu entwenden.

Die Polizei rät, Fremden grundsätzlich nicht unbedacht die Tür zu öffnen und diese nicht in die Wohnung zu lassen. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der jeweiligen Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit schaffen. Zudem empfiehlt es sich, keine Haustürgeschäfte anzunehmen und keine Bar- oder Vorauszahlungen zu leisten. Ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu, wenn Sie unsicher sind, und machen Sie im Zweifel laut auf sich aufmerksam.

Wer aktuell eine verdächtige Situation an der Haustür bemerkt oder Zeuge eines solchen Vorfalls wird, sollte sofort den Polizeinotruf über 110 anrufen. Wer erst im Nachhinein feststellt, dass er Opfer eines Trickdiebstahls geworden ist oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle.

Zeugen zu dem Vorfall in Horst werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Horst unter der Telefonnummer 04126 6299930 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 10:45

    POL-IZ: 250829.2 Marne: Warnung vor Betrügern an der Haustür - Zeugen gesucht

    Marne (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr lenkte ein Unbekannter in der Neuen Bäckerstraße in Marne eine Bewohnerin an der Haustür ab. Währenddessen betrat ein Komplize unbemerkt das Schlafzimmer, entnahm Schmuck und flüchtete anschließend mit der Beute. Die Täter waren beide etwa 185 bis 190 Zentimeter groß, 30 bis 40 Jahre alt, trugen schwarze ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:45

    POL-IZ: 250829.1 Wilster: Warnung vor Betrügern an der Haustür - Zeugen gesucht

    Wilster (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 13:30 Uhr gaben sich zwei Unbekannte in der Johann-Meyer-Straße in Wilster als Heizungsableser aus. Die Männer gelangten so in die Wohnung einer Bewohnerin, entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend unerkannt. Die beiden Täter waren groß und schlank, beide hatten dunkle Haare. Einer trug ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:18

    POL-IZ: 250828.1 Itzehoe: Fahrer ohne Führerschein bei Verkehrskontrolle gestoppt

    Itzehoe (ots) - In der Nacht zu Donnerstag kontrollierte die Polizei in Itzehoe zahlreiche Autofahrer. Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem einen Mann ohne Fahrerlaubnis und mit einem verbotenen Schlagstock fest. Zwischen 00:20 Uhr und 01:45 Uhr überprüften Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Itzehoe gemeinsam mit zwei Polizeibeamten des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren