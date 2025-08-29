Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250829.2 Marne: Warnung vor Betrügern an der Haustür - Zeugen gesucht

Marne (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr lenkte ein Unbekannter in der Neuen Bäckerstraße in Marne eine Bewohnerin an der Haustür ab. Währenddessen betrat ein Komplize unbemerkt das Schlafzimmer, entnahm Schmuck und flüchtete anschließend mit der Beute.

Die Täter waren beide etwa 185 bis 190 Zentimeter groß, 30 bis 40 Jahre alt, trugen schwarze Kleidung und hatten jeweils einen Dreitagebart.

Auch in Wilster und Horst traten am selben Tag Trickdiebe mit vergleichbaren Maschen in Erscheinung.

Alle Fälle folgen zwei bekannten Betrugsmaschen. Bei der sogenannten "Haustürmasche" täuscht ein Täter ein Gespräch oder eine harmlose Situation vor, um die Aufmerksamkeit der Bewohnerin oder des Bewohners zu binden, während ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung betritt und gezielt nach Schmuck, Bargeld oder anderen Wertgegenständen sucht. In einer anderen Vorgehensweise geben sich die Täter als angebliche Handwerker oder Ableser aus. Unter dem Vorwand dringender Arbeiten - etwa einer Heizungs- oder Wasserprüfung - verschaffen sie sich Zutritt zu den Wohnräumen. Dabei gelingt es ihnen häufig, Bargeld oder Wertgegenstände zu entwenden.

Die Polizei rät, Fremden grundsätzlich nicht unbedacht die Tür zu öffnen und diese nicht in die Wohnung zu lassen. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der jeweiligen Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit schaffen. Zudem empfiehlt es sich, keine Haustürgeschäfte anzunehmen und keine Bar- oder Vorauszahlungen zu leisten. Ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu, wenn Sie unsicher sind, und machen Sie im Zweifel laut auf sich aufmerksam.

Wer aktuell eine verdächtige Situation an der Haustür bemerkt oder Zeuge eines solchen Vorfalls wird, sollte sofort den Polizeinotruf über 110 anrufen. Wer erst im Nachhinein feststellt, dass er Opfer eines Trickdiebstahls geworden ist oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle.

Zeugen zu dem Vorfall in Marne werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Björn Gustke

