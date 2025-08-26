Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250826.1 Heide: VW Transporter auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am vergangenen Freitag beschädigte der Fahrer eines braunen SUV auf dem Parkplatz eines Discounters in Heide einen geparkten VW Transporter und fuhr davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 12:25 Uhr stellte eine 61-Jährige ihren dunkelgrauen VW Transporter T6 auf dem Parkplatz des Discounters in der Meldorfer Straße ab. Als sie um 12:45 Uhr zurückkehrte, erzählte ihr ein Zeuge, dass der Fahrer eines braunen SUV ihr Auto beschädigt und den Parkplatz verlassen hatte. Ein Kennzeichen konnte er nicht erkennen.

Der Zeuge beschreibt den mutmaßlichen Fahrer des braunen SUV als etwa 70 bis 75 Jahre alt und circa 170 bis 175 Zentimeter groß, mit kurzen braunen Haaren sowie Kinn- und Oberlippenbart. Seine Beifahrerin sei ebenfalls etwa 70 bis 75 Jahre alt und circa 170 bis 175 Zentimeter groß, mit nackenlangen Haaren und grauer Kleidung. Beide sollen zuvor im Discounter eingekauft haben. Am SUV dürfte hinten rechts ein frischer Schaden sichtbar sein.

Die Polizei Heide hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Unfallverursacher sowie Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0481 940 oder per Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de beim Polizeirevier Heide zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell