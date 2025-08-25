Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250825.5 Brunsbüttel: Kurzfristige Sprengung eines Bombenblindgängers heute Abend

Brunsbüttel (ots)

Heute Abend hat der Kampfmittelräumdienst eine amerikanische Fliegerbombe in Brunsbüttel kontrolliert gesprengt.

Bei Bauarbeiten am Westzubringer (Kreisstraße 74) entdeckten Arbeiter die Bombe. Sie war mit einem Langzeitzünder ausgestattet, sodass eine sofortige Sprengung vor Ort erforderlich war. Der Sperrradius betrug rund 500 Meter und richtete sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Auch der Nord-Ostsee-Kanal lag im gesperrten Bereich.

Im betroffenen Gebiet liegen ausschließlich Industrieflächen und Natur, Anwohnende mussten daher nicht evakuiert werden.

Der Kampfmittelräumdienst hat die Fliegerbombe erfolgreich unschädlich gemacht, anschließend hoben die Einsatzkräfte die Sperrungen wieder auf.

Tom Albrink / Björn Gustke

