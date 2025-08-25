PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250825.4 Westerdeichstrich: Pferd von Weide gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Westerdeichstrich (ots)

In der vergangenen Woche stahlen Unbekannte ein Pferd von einer Weide in Westerdeichstrich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Mittwoch, 15:00 Uhr, bis Freitag, 17:30 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu einer Weide in der Dorfstraße und entwendeten einen drei Jahre alten Holsteiner Wallach. Das Tier ist gechipt und lässt sich dadurch eindeutig zuordnen. Aufgrund der Größe des Tieres liegt es nahe, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug eingesetzt haben könnten.

Die Polizei in Büsum hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen. Wem in dem Zeitraum im Bereich der Dorfstraße ein verdächtiges Fahrzeug oder ungewöhnliche Aktivitäten aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizeistation Büsum unter 04834 95200 oder per Mail an Buesum.PSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

