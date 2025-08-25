POL-IZ: 250825.4 Westerdeichstrich: Pferd von Weide gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Polizeidirektion Itzehoe

In der vergangenen Woche stahlen Unbekannte ein Pferd von einer Weide in Westerdeichstrich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Mittwoch, 15:00 Uhr, bis Freitag, 17:30 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu einer Weide in der Dorfstraße und entwendeten einen drei Jahre alten Holsteiner Wallach. Das Tier ist gechipt und lässt sich dadurch eindeutig zuordnen. Aufgrund der Größe des Tieres liegt es nahe, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug eingesetzt haben könnten.

Die Polizei in Büsum hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen. Wem in dem Zeitraum im Bereich der Dorfstraße ein verdächtiges Fahrzeug oder ungewöhnliche Aktivitäten aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizeistation Büsum unter 04834 95200 oder per Mail an Buesum.PSt@polizei.landsh.de.

