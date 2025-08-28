Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250828.1 Itzehoe: Fahrer ohne Führerschein bei Verkehrskontrolle gestoppt

In der Nacht zu Donnerstag kontrollierte die Polizei in Itzehoe zahlreiche Autofahrer. Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem einen Mann ohne Fahrerlaubnis und mit einem verbotenen Schlagstock fest.

Zwischen 00:20 Uhr und 01:45 Uhr überprüften Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Itzehoe gemeinsam mit zwei Polizeibeamten des Polizeibezirksreviers Heide rund 50 Autofahrerinnen und Autofahrer in der Lindenstraße. Fünf von ihnen erhielten einen Kontrollbericht, um fehlende Unterlagen oder behobene Mängel nachträglich vorzulegen.

Gegen 01:30 Uhr stoppten die Einsatzkräfte einen BMW-Fahrer ohne Papiere. Er erklärte zunächst, seine Unterlagen zuhause vergessen zu haben. Zusätzlich gab er einen falschen Namen und eine falsche Adresse an. Die Überprüfung ergab dann jedoch, dass der 22-jährige syrische Staatsangehörige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und einen verbotenen Teleskopschlagstock mitführte.

Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Waffengesetz und falscher Namensangabe. Da der 22-Jährige nicht weiterfahren durfte, holte der Halter das Auto an der Kontrollstelle ab. Auch den Halter des BMW erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (sogenannter Halterverstoß), da er als Fahrzeughalter zuließ, dass jemand ohne gültige Fahrerlaubnis das Auto führte.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Itzehoe werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

