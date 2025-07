Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht nur mit manipuliertem Pedelec unterwegs

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz nach Mitternacht wurde im Rahmen der Streife in der Röhrstraße ein 43-jähriger Weimarer festgestellt, dessen Pedelec offensichtlich zu einem E-Bike umgebaut wurde. Dies hätte eine Pflichtversicherung und den Besitz eines Führerscheins zur Folge gehabt. Beides konnte der Mann nicht vorweisen. Dem nicht genug schlug auch ein Drogenvortest positiv an. Eine Überprüfung des Fahrrades ergab, dass es nach einer vorangegangenen Diebstahlshandlung zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Täter wurde einer Blutentnahme zugeführt und das Rad beschlagnahmt.

