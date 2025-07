Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei nächtlichem Einsatz Polizeibeamte verletzt

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 01:00 Uhr befand sich ein 34-Jähriger in Weimar-West auf dem Nachhauseweg. Mit ihm zusammen lief eine 43- Jährige, die er kurz zuvor kennengelernt hatte. Möglicherweise aus Eifersucht wurde er plötzlich durch einen Mann von hinten angegriffen und mehrfach auf den Kopf geschlagen. Dabei fiel der mitgeführte Rucksack zu Boden und der Inhalt heraus. Der Täter nutzte die Gelegenheit und hob das Portemonnaie des Geschädigten auf und nahm es an sich. Nach Verständigung der Polizei begab sich diese sofort in den Bereich und konnte in Kürze den verantwortlichen Täter bekannt und ausfindig machen. Es handelte sich um einen 51-jährigen Weimarer. Dieser wirkte bei der Aufklärung der Tat so gar nicht mit und leistete erheblichen Widerstand. Insgesamt vier Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt. Nichtsdestotrotz konnte der Mann durchsucht und die Geldbörse des Geschädigten aufgefunden werden. Auch wenn der Grund für die Tat weiter unklar bleibt, muss sich der 51-Jährige wegen Körperverletzung, Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

