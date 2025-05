POL-K: 250520-1-K Schwer verletzte Fußgängerin nach Kollision mit Rennradfahrer - Polizei bittet um Hinweise

Köln (ots) - Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln Nach einer Streitigkeit zwischen mehreren Mitarbeitern in einem Getränkehandel hat die Polizei Köln am Montagnachmittag (19. Mai) in Köln-Feldkassel drei beteiligte Männer (23, 28, 38) vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, drei ...

mehr