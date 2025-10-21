Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise

Wiehl (ots)

Am 20. Oktober (Montag) kam es zwischen 07:45 Uhr und 08:00 Uhr in Großfischbach zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto und ein Pedelec beteiligt waren. Ein 19-jähriger Wiehler fuhr mit seinem Pedelec auf der Straße "Zur Bölze" in Richtung der Straße "Faulmert". In der ersten Linkskurve nach dem Übergang der Straße "Zur Bölze" zur Straße "Faulmert" kam dem 19-Jährigen ein Auto auf seiner Seite entgegen. Der Pedelecfahrer konnte nicht mehr ausweichen, es kam zu einem seitlichen Kontakt zwischen den Fahrzeugen, in dessen Folge der Zweiradfahrer zu Fall kam. Nach der Kollision stoppte der oder die Autofahrende kurz, fuhr dann jedoch unvermittelt weiter. Der 19-Jährige wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell