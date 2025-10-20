PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: VW Golf von Wanderparkplatz gestohlen

Hückeswagen (ots)

In der Zeit zwischen 15 Uhr und 17:15 Uhr am Sonntag (19. Oktober) haben Unbekannte einen weißen VW Golf in der Grünestraße/K5 gestohlen. Das Auto mit der Erstzulassung aus dem Jahr 1982 und dem Kennzeichen GL-KM111 stand zur Tatzeit auf einem Wanderparkplatz. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 09:15

    POL-GM: Einbrecher dringen in Schwimmbad ein

    Gummersbach (ots) - Zwischen 23 Uhr am Samstag (18. Oktober) und 09:30 Uhr am Sonntag haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Schwimmbad in der Singerbrinkstraße verschafft. Im Schwimmbad hebelten die Einbrecher die Tür zum Büro auf und durchwühlten dieses. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 12:16

    POL-GM: Unfall beim Abbiegen

    Marienheide (ots) - Eine 19-jährige Frau aus Bebra war am Freitag (17. Oktober) auf der Gummersbacher Straße (B256) in Fahrtrichtung Gummersbach unterwegs. Als die 19-jährige Skoda-Fahrerin gegen 19:15 Uhr nach links auf die K46 abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 54-jährigen Mannes aus Leverkusen, welcher auf der B256 in Richtung Rodt fuhr. Durch die Kollision wurde die 42-jährige Beifahrerin des Leverkuseners leicht verletzt. Sie wurde durch ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 12:15

    POL-GM: Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

    Marienheide (ots) - Am 18. Oktober (Samstag) war eine 22-jährige Autofahrerin auf der L306 in Fahrtrichtung Gummersbach unterwegs, als es gegen 14:10 Uhr zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 19-jährigen Gummersbachers kam. Der 19-Jährige fuhr auf der L306 in Richtung Meinerzhagen und bog von der L306 nach links auf die K45 ab. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW der 22-Jährigen. Die 22-Jährige sowie ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren