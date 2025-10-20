Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: VW Golf von Wanderparkplatz gestohlen
Hückeswagen (ots)
In der Zeit zwischen 15 Uhr und 17:15 Uhr am Sonntag (19. Oktober) haben Unbekannte einen weißen VW Golf in der Grünestraße/K5 gestohlen. Das Auto mit der Erstzulassung aus dem Jahr 1982 und dem Kennzeichen GL-KM111 stand zur Tatzeit auf einem Wanderparkplatz. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
