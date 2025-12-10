PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Körperliche Auseinandersetzung im Schlossgarten - Opfer mit Stichverletzungen im Oberschenkel - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend gegen 22:45 Uhr kam es im Schlossgarten zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung. Ein 20-jähriger Mann war dort gemeinsam mit zwei Freunden unterwegs, als es zunächst zu verbalen Streitigkeiten mit einer unbekannten Person kam. Kurz darauf traf die Gruppe auf vier bis fünf weitere Personen. In diesem Moment griffen mehrere männliche Mitglieder dieser Gruppe den 20-Jährigen unvermittelt an. Der Geschädigte versuchte sich zu wehren, stürzte jedoch zu Boden und wurde dort weiter attackiert, unter anderem durch Tritte.

Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Erst nach dem Angriff bemerkten die beiden Begleiter des Opfers zwei Stichverletzungen im rechten Oberschenkel des 20-Jährigen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich in medizinischer Behandlung.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu den beteiligten Personen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/ 327-3103 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

