Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizeieinsatz an der BBS Westerberg

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag kam es an der BBS Westerberg an der Natruper Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 13:35 Uhr meldete sich eine Zeugin und gab an, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen beobachtet zu haben. Im Anschluss sollen sich die Gruppen getrennt haben. Eine männliche Person habe sich daraufhin mit einem mutmaßlich gefährlichen Gegenstand in das Schulgebäude begeben.

Um mögliche Gefahren auszuschließen, wurde der Hinweis ernst genommen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und sperrte die Schule sowie umliegende Straßen weiträumig ab. Während des Einsatzes wurde das Gebäude zusammen mit dem direkten Umfeld nach dem beschriebenen Tatverdächtigen durchsucht.

Der Mann konnte zunächst weder in der Schule noch in der näheren Umgebung angetroffen werden. Später wurde der Tatverdächtige im Bereich der Wohnanschrift festgestellt und festgenommen. Die Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls dauern an.

Während des Einsatzes stand die Polizei in engem Austausch mit der Schulleitung und der Stadt Osnabrück. Im Verlauf der Maßnahmen wurden eine Kräftesammelstelle sowie eine Anlaufstelle für Eltern eingerichtet. Der Einsatz verlief ruhig. Nach aktuellem Stand lagen zu keinem Zeitpunkt konkrete Gefahren in oder im Bereich des Schulgebäudes vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

