POL-GE: Strafanzeige folgt nach Verdacht auf Hehlerei

Wegen des Verdachts auf gewerbsmäßige Hehlerei hat die Polizei am Sonntag, 30. November 2025, ein Strafverfahren gegen mehrere Gelsenkirchener eingeleitet. Zwei Zeugen erschienen am Sonntagmittag gegen 13 Uhr auf der Polizeiwache im Gelsenkirchener Stadtnorden und berichteten von einem verdächtigen Kauf eines Smartphones, zu dem sie sich am Vortag über ein Kleinanzeigen-Portal im Internet verabredet hatten. Da die Zeugen den Verdacht hatten, es handele sich bei dem gekauften Gerät um ein gestohlenes Smartphone, vereinbarten sie zum Schein einen weiteren Handy-Kauf mit demselben Verkäufer an der Marler Straße in Buer, zu dem dann Polizeibeamte erschienen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 25-jährigen Gelsenkirchener, der ein mutmaßlich gestohlenes Handy verkaufen wollte. Bei den folgenden Maßnahmen zeigte sich der Mann unkooperativ, zunehmend aggressiv und versuchte, ein weiteres Mobiltelefon zu zerstören. Nachdem er schließlich einen Beamten schlug, fixierten ihn die Einsatzkräfte und erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 25-Jährigen an der Körnerstraße in Hassel. Hier trafen die Beamten auf die Eltern des Mannes sowie auf seine 23-jährige Schwester und den 18 Jahre alten Bruder, die ebenfalls versuchten, die polizeilichen Maßnahmen zu stören und vermeintliche Beweismittel verschwinden zu lassen. Die Beamten beschlagnahmten zwei weitere Mobiltelefone und Bargeld sowie zwei Fahrräder, die unter anderem nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben worden waren. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer im Alter von 25 und 18 Jahren sowie gegen die 23-jährige Frau dauern an. Den 25-Jährigen erwartet zudem ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten.

