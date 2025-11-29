PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Nachtrag zur Pressemitteilung "Bilanz nach Spitzenspiel in der 2. Fußballbundesliga - Fan nach Sturz schwer verletzt"

Gelsenkirchen (ots)

Im Nachgang zur Fußballbegegnung in der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn berichteten wir unter anderem über einen nach einem Sturz verletzten Besucher (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6168651). Entgegen der ersten Meldung von Freitagabend, 28. November 2025, haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass sich der Sturz nicht außerhalb der Arena, sondern innerhalb des Blockes N1 ereignet hat. Ein Fremdverschulden ist nach jetzigem Stand weiterhin auszuschließen, sodass von einem Unfall ausgegangen wird.

Zum Gesundheitszustand des 52-Jährigen konnten keine neuen Erkenntnisse erlangt werden. Eine Lebensgefahr kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

