Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Taxifahrer geschlagen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung in Erle.

Am Freitagabend, 28. November 2025, fuhr ein Taxi-Fahrer gegen 22.15 Uhr über die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer. Auf Höhe der Ekhofstraße fädelte er vor einem BMW ein, der ihm daraufhin dicht auffuhr und anhupte. Der 24-jährige Gelsenkirchener hupte zurück und bog anschließend auf die Ekhofstraße ab. Der BMW folgte ihm. Als der Taxi-Fahrer verkehrsbedingt vor dem Ernst-Kuzorra-Weg anhalten musste, stiegen drei Personen aus dem BMW aus, öffneten die Fahrertür des Taxis, zogen den Gelsenkirchener auf die Straße und schlugen auf ihn ein. Zudem versuchten sie laut Zeugenaussagen das Taxi-Schild am Fahrzeug abzureißen. Anschließend ging das Trio zurück zum Auto, der BMW drehte und fuhr wieder in Richtung Kurt-Schumacher-Straße bzw. Bundesautobahn 2. Der Taxi-Fahrer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass es sich um denselben BMW gehandelt hat, der wenige Augenblick später einen schweren Verkehrsunfall verursachte, bei dem eine 24-jährige Dülmenerin schwer verletzt wurde. Der Wagen mit niederländischem Kennzeichen flüchtete, konnte aber kurz nach Grenzübertritt im Bereich Arnheim von der niederländischen Polizei gestoppt werden.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6168690

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell