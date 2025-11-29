Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden - ein PKW brennt vollständig aus

Gelsenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstag, 29.11.2025, kurz nach 01:00 Uhr, kam es in Gelsenkirchen-Rotthausen an der Einmündung Steeler Str. / Auf der Reihe zu einer Kollision zwischen einem Hyundai und einem Ford Transit. Der 31-jährige Fahrzeugführer des Hyundai bog an der Steeler Straße nach links ab, obwohl ihm der 18-jährige Transit-Fahrer entgegen kam. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 31-jährige Gelsenkirchener leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der PKW des Unfallverursachers geriet in Brand und brannte vollständig aus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch das Feuer kam niemand zu Schaden. Zur Zeit des Unfallgeschehens war die Ampel außer Betrieb.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell