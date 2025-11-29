PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin - Fahrer flüchtet in die Niederlande

Gelsenkirchen (ots)

Eine 24-jährige Dülmenerin lief am Freitagabend, gegen 22.20 Uhr, nach dem Schalke-Spiel auf dem Gehweg der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer. Während sie die Eschfeldstraße überqueren wollte, wurde sie von hinten von einem Pkw erfasst, durch den Zusammenstoß durch die Luft geschleudert und landete anschließend auf der Fahrbahn. Sie klagte über Schmerzen an der Stirn, über dem linken Auge, an der linken Schulter und an beiden Knien. Sie wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär auf der Zwischenintensivstation behandelt wurde. Der Unfallfahrer flüchtete ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit über die Bundesautobahn 2. Zeugen konnten das niederländische Kennzeichen des Pkw ablesen und der Polizei mitteilen. Die niederländische Polizei wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und konnte das Fahrzeug nach Grenzübertritt im Bereich Arnheim anhalten und überprüfen. Der 29-jährige niederländische Fahrzeugführer war offenbar alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Tatverdächtige hat einen Wohnsitz in den Niederlanden und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Im Fahrzeug befanden sich weitere Personen. Ihre Personalien wurden ebenfalls festgestellt. Das Fahrzeug, ein blauer BMW mit niederländischem Kennzeichen, wurde zur Beweissicherung sichergestellt und nach Gelsenkirchen überführt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

