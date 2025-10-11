Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis - Polizei bittet um Hinweise

Buchen/Mudau (ots)

Am vergangenen Donnerstag kam es vermutlich am Mittag zu zwei Diebstählen. In Mudau-Steinbach wurde in eine Scheune eingebrochen und 70 Kilo Kabelschrott entwendet. In Buchen-Hettigenbeuern wurden aus einem Schuppen drei Motorsägen gestohlen. Bei beiden Taten fiel ein weißer Mercedes Sprinter mit osteuropäischem Kennzeichen auf. Wer hat möglicherweise noch verdächtige Beobachtungen mit einem solchen Fahrzeug gemacht? Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen, Tel.: 06281/9040, in Verbindung zu setzen.

