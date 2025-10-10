Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Rentnerin wird Opfer von falschen Polizeibeamten, Einbrecher unterwegs und Zeugen von Sachbeschädigungen gesucht

Heilbronn (ots)

Mosbach: Falsche Polizeibeamte betrügen Rentnerin Am Mittwochabend wurde eine Seniorin aus Mosbach Opfer eines sogenannten Schockanrufes. Unbekannte riefen die Dame gegen 16.30 Uhr an, gab sich als Polizei und Staatsanwaltschaft aus und erzählten ihr von einem angeblichen tödlichen Unfall, welcher von einem Familienangehörigen der Dame verursacht worden sein soll. Weiter könne eine Haft lediglich durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden. Daher übergab die Frau gegen 18:45 Uhr im Adalbert-Stifter-Weg Wertgegenstände von noch unbekanntem Wert an einen ihr unbekannter Mann. Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Adalbert-Stifter-Weg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.

Neunkirchen: Einbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurden zwei Objekte in Neunkirchen Ziel von Einbrechern. Gegen 2 Uhr machte sich eine unbekannte Person an dem Fenster eines Pflegeheims in der Straße "Schöne Aussicht" zu schaffen und versuchte dieses gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagabend, 19 Uhr, verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zum Sportheim "Am Kriegwald". Der oder die Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters ins Innere des Gebäudes. Anschließend wurde eine Türe beschädigt, Schränke durchsucht und das Gebäude mit mehreren erbeuteten Schlüsseln wieder verlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ob es sich bei den beiden Einbrechern um dieselbe Person handelt und in welcher Reihenfolge die Taten begangen wurden ist bislang nicht geklärt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Zeugenaufruf nach Unfallflucht Am frühen Donnerstagmittag bemerkte ein Mercedesfahrer in Mosbach-Neckarelz, dass sein Auto während des Einkaufens durch eine unbekannte Person mit ihrem Auto beschädigt wurde. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße. Ein Unbekannter Fahrzeuglenker touchierte hier mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorwärts-ausparken den geparkten Mercedes und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Walldürn: Auto durch Unbekannten beschädigt - Zeugen gesucht! In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Walldürn ein geparktes Auto durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Ein 37-Jähriger stellte seinen Wagen am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Unteren Vorstadtstraße auf Höhe des Hotel Ritters ab. Als er am Donnerstagmorgen gegen 10:25 Uhr zurückkehrte, stellte er Schäden an seinem Auto fest. Die Beifahrerseite, welche sich der Straße abgewandt zum Gehweg hin befand, wurde beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist ein Verkehrsunfall derzeit auszuschließen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen circa 250 Euro. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, zu melden

Osterburken: Einbruch in Werkstatthalle- Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in eine Werkstatthalle in Osterburken ein. Zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 7:45 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatthalle in der Industriestraße. Im Inneren wurde eine Kaffeekasse aufgebrochen und eine kleine Menge Bargeld entwendet. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Mögliche Hinweise zu der Tat werden durch das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, entgegengenommen.

Buchen: Volkswagen zerkratzt - Wer hat etwas gesehen?

Am Donnerstagabend wurde in Buchen die Beifahrerseite eines geparkten Wagens zerkratzt. Im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 19.15 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter beide Türen der Beifahrerseite eines am Straßenrand der Straße "Am Wartberg" geparkten Volkswagens. Die bisherige Spurenlage lässt darauf schließen, dass hierfür ein spitzer Gegenstand verwendet wurde und das Fahrzeug im Vorbeilaufen beschädigt wurde. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

