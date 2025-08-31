Polizei Mönchengladbach

POL-MG: POL-MG: Wohnungseinbruch an der Gracht - Täter entwendet Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend, 30. August 2025, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung an der Gracht in Mönchengladbach.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 19:00 Uhr und 03:30 Uhr. Der Täter gelangte über die Balkontür in die Wohnung. Dort durchwühlte er das Schlafzimmer und entwendete aus einem Schrank Bargeld in Höhe von rund 3.000 Euro.

Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell