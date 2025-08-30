POL-MG: Zeugen gesucht: Willicher Kommunalpolitikerin auf Schützenfest bedroht und beleidigt
Willich-Anrath / Mönchengladbach (ots)
Ein 55-jähriger Tatverdächtiger soll am späten Freitagabend, 29. August, zwischen 22.30 und 23 Uhr in einem Festzelt bei einem Schützenfest auf dem Martinsplatz in Willich-Anrath eine 46-jährige Kommunalpolitikerin beleidigt und bedroht haben.
Die Kriminalinspektion Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach ermittelt. Sie bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)
