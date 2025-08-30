PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann mit Messer schwer verletzt: 27-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Ein 28-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag, 30. August, vor einem Wohnhaus an der Künkelstraße in Eicken mit einem Messer schwer verletzt worden. Gegen 2.15 Uhr alarmierte der Rettungsdienst der Feuerwehr die Polizei.

Das Team eines Rettungswagens versorgte den Mann vor Ort medizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr.

Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen vor Ort einen 27-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Da Anhaltspunkte darauf vorlagen, dass der Mann Drogen und Alkohol konsumiert hatte, entnahm ihm ein Bereitschaftsarzt im Polizeigewahrsam eine Blutprobe. Die Beamten stellten außerdem die mutmaßliche Tatwaffe in der Nähe des Tatorts sicher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aktuell wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern an. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

