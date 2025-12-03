Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Bettler
Grünstadt (ots)
Gestern Mittag gegen 16:00 Uhr wurden der Polizei nach Geld bettelnde Personen auf Supermarkt-Parkplätzen gemeldet. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden.
Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.
