Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bettler

Grünstadt (ots)

Gestern Mittag gegen 16:00 Uhr wurden der Polizei nach Geld bettelnde Personen auf Supermarkt-Parkplätzen gemeldet. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden.

Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

06359 9312-0
pigruenstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

