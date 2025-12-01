Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Ehering auf Wanderstrecke verloren - Polizei bittet um Hinweise
BAD DÜRKHEIM (ots)
Ein Wanderer meldete bei der Polizei Bad Dürkheim den Verlust seines Eherings. Der Ring ging vermutlich auf der Strecke zwischen dem Bad Dürkheimer Fass und dem Alten Kelterhaus in Kallstadt verloren. Bei dem Schmuckstück handelt es sich um einen Ehering aus Weiß- und Gelbgold, Durchmesser ca. 26 mm, mit einem eingravierten Datumszahl. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den beschriebenen Ring gefunden oder kann Angaben zum Verbleib machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.
