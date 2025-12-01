PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Betrugsversuch durch gefälschten Überweisungsträger

BAD DÜRKHEIM (ots)

Ein Vereinsvertreter aus Bad Dürkheim erstattete eine Strafanzeige, nachdem seine Bank am 17.11.2025 einen manipulierten Überweisungsträger bemerkt hatte. Bislang unbekannte Täter hatten versucht, rund 5000 Euro auf ein Konto einer Firma in Dresden zu überweisen. Die Unterschrift auf dem eingereichten Überweisungsträger war gefälscht.

Bei eigenen Recherchen stellte der Anzeigeerstatter fest, dass unter dem Namen des Vereins mehrere Smartphones bestellt worden waren, die an eine Adresse in Berlin hätten geliefert werden sollen. Der betroffene Händler stornierte die Bestellung umgehend, nachdem er über den Betrugsversuch informiert worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der bislang unbekannten Täter aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

